Минюст признал иноагентами издание Astra и Медведева

Четыре физических лиц и одно издание пополнили реестр иностранных агентов Минюста. В списке - литературовед Олег Лекманов, YouTube-блогер Антон Хардин, удмуртский активист Артем Медведев, член партии "Яблоко" Николай Кавказский и издание Astra.

По данным Минюста, все названные лица и издание принимали участие в распространении сообщений и материалов иностранных агентов. Они распространяли недостоверную информацию о решениях органов публичной власти Российской Федерации и проводимой ими политике.

Все вновь признанные иноагентами лица, кроме Хардина, проживают за рубежом. За пределами России проживает также создатель и главный редактор издания Astra Анастасия Чумакова.