Координатор одной из групп экстремистов, готовящих провокации в Грузии, уже прибыл в Тбилиси. По данным источника агентства ТАСС, это бывший боевик запрещенного в России нацбата "Азов" Закро Авалиани.

По данным источника, боевик 1997 года рождения, кроме функций координатора, также отвечает за выплату денег участникам беспорядков. Авалиани зарегистрирован в Мариуполе и имеет украинское гражданство. Покинуть Грузию он планирует в конце года.

В распоряжении агентства оказался документ, подтверждающий подготовку Киевом боевиков для участия в массовых беспорядках в Грузии. Как выяснилось, украинские спецслужбы собирали данные на этнических грузин и их родственников, проживающих на территории Украины. Чтобы привлечь их к акциям в Грузии, СБУ планирует использовать давление через родственников и шантаж.

*Запрещенная в России организация