Бразилия не пустила Венесуэлу в БРИКС

Венесуэле не удалось получить статус страны-партнера БРИКС, несмотря на предпринятые Каракасом на саммите в Казани усилия. Бразилия отказалась изменить свою позицию и применила право вето.

Как сообщило агентство EFE, власти Бразилии сослались на итоги выборов президента в Венесуэле. Свой отказ они обосновали тем, что голосование на президентских выборах, якобы, не соответствовало демократическим принципам.

Каракас оценил шаг бразильских властей как недружественный. Власти Венесуэлы заявили, что вето Бразилии - свидетельство ненависти и вычеркивания страны, которое продвигается силовыми центрами Запада.