Путин: ВС России надежно окружили силы ВСУ в Курской области

Кольцо окружения, которым российские военные оцепили силы ВСУ в Курской области, надежно. Сейчас ВС России его сжимают, сообщил Владимир Путин.

Президент России отметил, что командование ВСУ пытается скрывать военнослужащих, что подразделения окружены. Однако ситуация от этого не меняется.

По словам Путина, Киев предпринимает попытки деблокировать силы, оказавшиеся в кольце. Но сделать противнику ничего не удается. Российские войска приступили к ликвидации вражеской группировки, передает РИА Новости.