Силы ПВО отразили очередную атаку дронов на Курскую и Орловскую области

Пять украинских беспилотных летательных аппаратов сбили силы ПВО вечером 25 октября в небе над Курской областью. Об этом сообщил губернатор региона Алексей Смирнов.

Смирнов уточнил в Telegram, что уничтожены БПЛА самолетного типа. Губернатор выразил благодарность бойцам ПВО и защитникам границы.

В Минобороны подтвердили, что с 18.35 до 19.50 мск пресечена попытка киевского режима устроить теракт на территории Российской Федерации. Пять украинских беспилотников уничтожено над Курской областью. Еще четыре дрона ВСУ сбито над территорией Орловской области.