Путин рассказал о расстреле украинских солдат офицерами ВСУ

ВС России взяли в плен много украинских боевиков в Курской области, сообщил Владимир Путин. По словам президента России, командиры ВСУ расстреливают своих солдат, если те пытаются сдаться.

Также Путин сообщил, что, по показаниям пленных, управление войсками внутри окруженных в Курской области частей нарушено. Среди военнослужащих нарастает паника. При этом, по данным российского лидера, "отцы-командиры" скрывают от солдат, что они попали в окружение. Интервью с Путиным опубликовал в Telegram журналист Павел Зарубин.

Пленные боевики ВСУ ранее сообщили, что командование отказалось эвакуировать их из района боевых действий. Четверых солдат удалось взять в плен при отражении семи контратак в ночь на 25 октября.