Эрдоган предложил Росатому построить вторую АЭС в Турции

Реджеп Тайип Эрдоган предложил Росатому построить еще одну атомную электростанцию в Турции. О предложении турецкого президента сообщил глава госкорпорации Алексей Лихачев в интервью телеканалу RT.

По словам Лихачева, вторая турецкая АЭС может появиться на площадке "Синоп". Об этом Эрдоган говорил с президентом России Владимиром Путиным.

Глава Росатома добавил, что консультации о возможном расширении российского присутствия в Турции сейчас идут на правительственном уровне. Площадка "Синоп", о которой идет речь, находится на Черном море.