Небензя: Запад готовил украинские ДРГ для провокаций на российских АЭС

Россия располагает достоверной информацией о том, что Запад готовил украинские ДРГ для провокаций на российских АЭС. Об этом в пятницу, 25 октября, заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя на неформальной встрече Совбеза ООН.

По словам дипломата, западные спецслужбы, в первую очередь MИ6, работали над подрывом линий электропередач, подключавших АЭС к национальной энергосистеме России.

Небензя добавил, что эти "безумные планы" могли бы погрузить континент в "радиационный кошмар", сравнимый лишь с катастрофой на Чернобыльской АЭС.