Tasnim: Иран готов ответить Израилю на ракетные удары по Тегерану

Иран готов ответить Израилю на ракетные удары по Тегерану. Об этом, в субботу, 26 октября, сообщило иранское агентство Tasnim со ссылкой на осведомлённый источник.

"Нет никаких сомнений в том, что Израиль получит пропорциональный ответ на любое действие", — пишет агентство.

В ночь с пятницы на субботу Израиль нанёс авиаудары по Ирану в ответ на массированную атаку 1 октября. Армия обороны Израиля заявила, что нанесла точечные удары по военным объектам в Иране. Израильская атака ограничилась только военными целями, ядерные или нефтяные объекты Ирана не подверглись ударам, сообщил телеканал CBS News.