"Ущерб ограниченный": Что известно о последствиях удара Израиля по Ирану

Этой ночью Израиль нанёс массированный удар по Ирану. Более ста самолётов атаковали десятки военных объектов в Тегеране и ещё двух провинциях Исламской Республики.

Среди целей - предприятия оборонной промышленности и базы запуска баллистических ракет. Как сообщили в ПВО Ирана, ущерб имеет ограниченный характер. В стране временно отменили все авиарейсы.

Решение о нападении принял накануне Военно-политический кабинет Израиля в ответ на атаки со стороны Ирана 1 октября. Операция ЦАХАЛ получила название "Дни покаяния".

В Тегеране уже заявили: нынешний акт агрессии не останется без последствий.