Пять человек пострадали при пожаре в гостинице в Хабаровске

В Хабаровске сегодня пришлось тушить здание гостиницы. Около шести утра загорелась крыша, затем обрушились перекрытия и огонь распространился на третий этаж.

К месту ЧП были направлены подразделения МЧС. Спасатели вывели из задымлённых помещений пятерых постояльцев, ещё шесть человек смогли самостоятельно покинуть номера.

Трём пострадавшим потребовалась госпитализация.

Огонь распространился на площади в полтысячи квадратных метров. В тушении задействовали 7 единиц техники. Сейчас устанавливают обстоятельства и причины ЧП.

