Минобороны назвало число сбитых за ночь украинских беспилотников

За минувшую ночь над российскими регионами уничтожены 17 украинских беспилотных летательных аппаратов. Такие цифры назвали в российском Минобороны.

В сообщении оборонного ведомства говорится, что над Брянской областью были сбиты 8 беспилотников, над Белгородской - четыре. Еще три БПЛА уничтожили в небе над Курской областью и еще два - над Орловской.

Губернатор Брянской области в своем Telegram-канале отметил, что жертв и разрушений в результате атаки украинских дронов нет. Он поблагодарил подразделения ПВО за отличную работу.