Сегодня в Грузии проходят парламентские выборы, результаты которых станут решающими для внешнеполитического курса страны.

Основные конкуренты - правящая партия, она выступает за умеренные отношения с Москвой и против антироссийских санкций. Ей противостоят оппозиционные блоки, поддерживающие сближение с Западом и получающие иностранное финансирование.

Для прохождения в парламент необходимо преодолеть 5% барьер. Партия большинства представит кандидата в премьер-министры. В стране и за её пределами открыто более трёх тысяч избирательных участков. За голосованием следят почти 25 тысяч наблюдателей.

Как заявил действующий премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе, парламентские выборы в Грузии являются фактически референдумом между войной и миром.

"Эти выборы равны референдуму между традиционными ценностями и аморальной пропагандой, темным прошлым и светлым будущим", – сказал Кобахидзе.