Врачи восстановили кисть мальчику, которому раздробило руку на эскалаторе в метро

Врачи Санкт-Петербурга провели сложнейшую операцию, чтобы сохранить ребёнку руку. Мальчик упал на эскалаторе в метро и кисть буквально зажевало. Собирать раздробленные кости пришлось по крупицам.

Четырехлетний Ярик до сих пор очень напуган и почти не разговаривает. Встревоженный папа не отходит от его кровати. Чувство вины перед ребенком мужчина не может выразить словами. Вениамин Ракивин - артист и рок-музыкант, сына воспитывает один. Мать лишена родительских прав. В тот день они возвращались домой с репетиции, мальчик захотел ехать на эскалаторе как взрослый:

"Он про эскалатор знает, что за руку надо. Мы заходим, он руку убирает и говорит: "Я сам". За поручень хватается и держится. Перед выходом меня всегда за руку берет. А тут раз, у меня телефон зазвонил, я ответил. Поворачиваюсь, смотрю: его нет. Смотрю, он вверх бежит. Я за ним. А он падает", - рассказывает папа Вениамин Ракивин.

При падении ребенок инстинктивно выбросил вперед руки, левую кисть тут же затянуло в ступени. То, что было дальше, врачи называют огромным везением и отличной работой всех служб. Дежурный по эскалатору мгновенно остановил механизм. Скорая примчалась в считанные секунды. Уже через час мальчик был на операционном столе:

На рентгеновском снимке можно видеть, насколько сильные повреждения получил ребенок. Фаланги пальцев полностью раздроблены. Операция длилась несколько часов. Благодаря мастерству петербургских врачей, руку ребенку удалось сохранить.

Раздробленные кости хирурги зафиксировали спицами, это так называемый металлический остеосинтез. Поверх каркаса сформировали мягкие ткани. Врачи говорят: пациентов с кистевой травмой в клинике хватает, но в основном это бытовые истории. Последний случай потребовал особых навыков.

"Кистевая хирургия в принципе сложная, потому что обилие всяких структур, сегментов, все это осложняется тем, что ребенок маленький. Это было достаточно обширное мягкотканное повреждение, которое характеризовалось размножением тканей, открытыми переломами, повреждениями сухожилий, нервов", - говорит Владислав Авраменко, заведующий хирургическим отделением №2 (травматологическим) клиники Санкт-Петербургского государственного педиатрического университета.

На несчастный случай уже обратила внимание городская прокуратура - это штатная реакция надзорного органа. Свою проверку, в том числе и в метрополитене, начал Следственный комитет. Перепуганного родителя навестили также и органы опеки. Пока оснований для принятия мер не нашли. Службы вынесли ему серьезное предупреждение: быть с таким маленьким ребенком предельно внимательным. Но отец и сам усвоил это на всю жизнь, и другим родителям советует никогда не терять бдительности.

Руку Ярополку восстановили пока только визуально. Первый прогноз - все собранные ткани должны прижиться. Но в больнице он пробудет еще долго, врачи следят за общим состоянием ребенка, не попала ли в организм серьезная инфекция. А вот на вопрос о том, сможет ли мальчик в итоге пользоваться пальцами левой руки, медики ответят еще не скоро.