В Подмосковье проходит октябрьский пленум ЦК КПРФ

Десятый октябрьский пленум ЦК КПРФ проходит в Московской области. Тема заседания "Исторический вклад социализма в разгром гитлеровского фашизма и японского милитаризма, и задачи коммунистов на современном этапе".

Председатель партии Геннадий Зюганов отметил: США и НАТО продолжают обострять ситуацию на мировой арене. Борьба с фашизмом и бандеровщиной стала важнейшей задачей для членов партии. Коммунисты и комсомольцы мужественно сражаются в рядах участников специальной военной операции. А в Новороссию КПРФ отправила уже 130 конвоев гуманитарной помощи.

