Израиль нанес массированный удар по Ирану. Главное о ночной атаке

Этой ночью Израиль нанёс массированный удар по Ирану. Более ста самолётов атаковали десятки военных объектов в трёх провинциях Исламской Республики.

Удара по Ирану со стороны Израиля весь мир ждал почти месяц. И вот этой ночью более ста самолётов ЦАХАЛ поднялись в воздух и подвергли массированным обстрелам сразу три провинции Исламской Республики. В Тегеране, Иламе и Хузестане атакованы десятки военных объектов. В Тель-Авиве сообщают о точном поражении около двадцати целей: систем противоракетной обороны, баз запуска баллистических ракет и беспилотников, а также предприятий, где их производили. Тут данные разнятся: военные Ирана сообщают, что большую часть снарядов удалось перехватить, а ущерб нанесён "незначительный". Никаких фото- или видеодоказательств ни одна из сторон пока не представила. Из израильских военных никто не пострадал – самолёты не входили в воздушное пространство Ирана и выпускали ракеты с безопасного расстояния в две тысячи километров.

Решение о нападении Военно-политический кабинет Израиля принял накануне. Операция получила название "Дни покаяния" – она стала ответом на атаки со стороны Ирана 1 октября, когда по еврейскому государству было выпущено 180 баллистических ракет.

"Сегодня мы в очередной раз продемонстрировали нашу способность наносить удары в любом месте и в любое время по нашему выбору. Иран дважды атаковал Израиль и поплатился за это", - заявил Даниэль Хагари, пресс-секретарь Армии обороны Израиля.

Говоря о возмездии, в Тель-Авиве забывают упомянуть: иранская атака 1 октября сама стала ответом на израильские вторжения и резонансные убийства в Тегеране и Бейруте лидеров ХАМАС и "Хезболлы". О том, что сегодняшняя атака также не останется без последствий, уже предупредили в Корпусе стражей Исламской революции. Впрочем, полноценной войны ещё можно избежать: Израиль не наносил ударов по нефтяным, энергетическим, ядерным объектам и жилым домам. В Тегеране сегодня спокойно: школы, учреждения и аэропорты работают в штатном режиме.