Больного раком Карла III начали насильно кормить

Королю Великобритании Карлу III пришлось изменить свои пищевые привычки на фоне борьбы с раком. Семья и медики фактически заставляют монарха есть.

Как сообщает портал RadarOnline, раньше король практически никогда не обедал и это вызывало серьезную обеспокоенность семьи и врачей, потому что ему нужны силы для лечения рака.

После слезных уговоров супруги – королевы Камиллы – и настойчивых просьб медиков Карл начал перекусывать в обед. Правда, съедает лишь половинку авокадо.

В то время, как Карл III фактически морит себя голодом, королева Камилла в еде себя не ограничивает. На обед она съедает традиционный куриный бульон с капустой, горошком и фасолью. А иногда даже включает в свой рацион копченый лосось.

Раковую опухоль обнаружили у 75-летнего Карла III в феврале. Еженедельно он проходит курс лечения. В начале октября король приостановил терапию из-за рабочих поездок в Австралию, чем вызвал недовольство семьи и врачей.