Сделали подкоп: подробности побега заключённых из колонии в Липецкой области

Шестеро заключённых совершили побег из исправительной колонии в Липецкой области. Об этом сообщил губернатор региона Игорь Артамонов.

По его словам, в розыске и поимке беглецов заняты все оперативные службы.

"Понимаю, что такая новость может вызвать беспокойство, но прошу не поддаваться панике", - написал Артамонов в своем Telegram-канале.

Побег был обнаружен в субботу утром. Как сообщает местный портал GOROD48 со ссылкой на пресс-службу регионального управления ФСИН, сначала сотрудники колонии заметили подкоп, а потом при проверке осужденных не досчитались шестерых из них.