Иран отказался отвечать на ракетную атаку Израиля

Иран уведомил Израиль, что не станет отвечать на ночную ракетную атаку со стороны ЦАХАЛ. Об этом сообщает телеканал Sky News Arabia.

По данным источников телеканала, Тегеран направил Тель-Авиву отказ через страну-посредника. Какое именно государство выступило в этой роли - не сообщается.

Израиль нанес массированный удар по Ирану минувшей ночью. Среди целей - предприятия оборонной промышленности и базы запуска баллистических ракет. Как сообщили в ПВО Ирана, ущерб имеет ограниченный характер.

По данным Sky News Arabia, Россия заранее знала о готовящемся ударе со стороны Израиля и за несколько часов до его начала предупредила Тегеран о планах Тель-Авива.

Подробнее о ночной атаке Израиля — в репортаже "ТВ Центра".