Армия России освободила населённый пункт Александрополь в ДНР

Российская армия освободила населённый пункт Александрополь в ДНР. Об этом в субботу сообщили в Минобороны.

По данным ведомства, потери противника составили свыше 740 военнослужащих. Кроме того, уничтожен склад с боеприпасами ВСУ.

Ранее "ТВ Центр" сообщал, что в зоне спецоперации наши бойцы освободили за неделю четыре населенных пункта в ДНР и продолжают уверенно теснить врага на всех ключевых направлениях. Успешно ведут наступление на участке фронта - от Угледара до Селидово. Там находятся такие стратегически важные города как Покровск и Курахово.