Собянин: Рыбный рынок "Москва – на волне" в Митино посетили 120 тыс. человек за месяц

120 тысяч человек посетили рыбный рынок "Москва — на волне" в Митине за первый месяц его работы.

Как рассказал сегодня в социальной сети мэр Сергей Собянин, на площадке представлено свыше 600 видов продукции. Всё привозят с Камчатки, из Приморья, Карелии, Магаданской, Мурманской, Ленинградской областей и других регионов, где развит рыбный промысел. Каждая партия обязательно проверяется специалистами.

Помимо торговых рядов, на рынке расположена открытая кухня, где повара приготовят купленные продукты. Также есть студия для мастер-классов и ресторанный дворик. В рамках праздников и фестивалей проводят концерты и кулинарные состязания.