В Москве проходит 14-й съезд партии "Справедливая Россия — Патриоты — За правду"

Стратегию подготовки к выборам в Госдуму, а также вопросы кадровой политики обсуждают сегодня на 14-м съезде партии "Справедливая Россия - Патриоты - За правду". Приветственное слово участникам мероприятия направил Владимир Путин.

Он отметил: представители партии вносят конструктивный вклад в работу Федерального собрания и уделяют внимание важным проблемам, в том числе оказание помощи людям. Так, в эти дни исполняется 10 лет центрам защиты прав граждан, созданным по инициативе председателя партии Сергея Миронова. Идея была поддержана президентом.

"За эти 10 лет - 74 миллиарда рублей мы вернули людям. 80 процентов всех обращений граждан в центры защиты прав граждан приводят к тому, что люди не идут в суды, потому что мы решаем вопросы без всяких судов. И причем этот вопрос решается абсолютно бесплатно", - рассказал Сергей Миронов.

