Потери ВСУ на Курском направлении за сутки составили более 350 военных. Об этом сообщили в российском Минобороны. Восемь человек сдались в плен.

Всего за сутки потери ВСУ на разных направлениях составили 2035 человек.

Всего за время боевых действий на Курском направлении ВСУ потеряли почти 27 тысяч человек и 177 танков.

Ранее "ТВ Центр" сообщал, что в зоне спецоперации наши бойцы освободили за неделю четыре населенных пункта в ДНР и продолжают уверенно теснить врага на всех ключевых направлениях. Успешно ведут наступление на участке фронта - от Угледара до Селидово.