Пермского кота Крошика экстренно госпитализировали

Похудевший кот Крошик попал в больницу. Накануне он начал задыхаться, из-за чего был экстренно госпитализирован в ветеринарную клинику. Как рассказали в приюте, сейчас Крошик в кислородной камере.

"Благодаря тому, что он значительно сбросил вес, врачи смогли разглядеть его внутренние органы на УЗИ. Страдают все внутренние органы - печень, желчный пузырь, почки, мочевой пузырь. И у врачей есть подозрения на новообразование", - сообщили в приюте.

Состояние кота оценивается как стабильно тяжелое.

"Как будто надо почти умереть, чтобы тебя полюбили. Как будто надо зависнуть на самом краю – чтобы спастись", - добавили в приюте.

История очень толстого кота из Перми прогремела на весь интернет в начале сентября. Крошик жил в одной из пермских больниц, сотрудники которой, не скупясь, кормили кота остатками больничного рациона. Когда 17-килограммовому животному стало трудно двигаться, забили тревогу и обратились к волонтерам.

Благодаря ветеринарам Крошик уже сбросил почти три килограмма. Тем не менее, путь к полному выздоровлению еще очень долог. Помочь котику можно через Telegram-канал пермского приюта.