"Вечный ужас": Крошка-сын Погребняк перенес срочную операцию

Сын Марии Погребняк перенес срочную операцию. Малыш, которому едва исполнился месяц, с самого рождения испытывал проблемы с глазами - они отекала и гноились.

Как рассказала сама Погребняк, капли и лекарства эффекта не приносили, поэтому врачи решились на операцию.

Малышу закапали в глаза обезболивающие капли, после чего врачи ввели в слезные протоки специальный зонд, который расширил их. Затем специалисты ввели второй зонд, с помощью которого пробили забившийся участок.

Вся операция длилась всего 20 минут, пишет "СтарХит". Но, как признается актриса, это время показалась для нее вечным ужасом.