Появились первые данные экзит-полов на выборах в Грузии

В Грузии закрылись избирательные участки на выборах в парламент. Местные СМИ уже начали публиковать данные экзит-полов.

По данным близкого в правящей партии телеканала Imedi, "Грузинская мечта" набирает 56,1% голосов. Следом идет "Коалиция перемен" с 12,6%, затем "Единство – национальное движение" с 11,6% и "Сильная Грузия" с 7%.

Другие цифры приводит оппозиционный канал Mtavari. "Грузинская мечта" набирает 42% голосов. Следом идут "Коалиция перемен", "Единство – национальное движение", "Сильная Грузия" с 18%, 19% и 9% соответственно. Замыкает пятерку партия "Гахария - За Грузию", у нее 8%.