Российские военнослужащие ворвались в Селидово на горящем танке

Военнослужащие Вооруженных сил России ворвались в город Селидово на горящем танке. Эпичное видео опубликовал Telegram-канал SHOT.

Прорыв осуществили 80-го гвардейского краснознаменного танкового полка. Они заехали в Селидово с южной стороны.

Сейчас российская армия контролирует уже 80% города.

Ранее "ТВ Центр" сообщал, что в зоне спецоперации наши бойцы освободили за неделю четыре населенных пункта в ДНР и продолжают уверенно теснить врага на всех ключевых направлениях. Успешно ведут наступление на участке фронта - от Угледара до Селидово.