Этой ночью российские ПВО предотвратили новые попытки киевского режима совершить атаки по объектам на территории нашей страны. Уничтожен и перехвачен 51 украинский беспилотник в семи регионах, в том числе в Курской области, где наши силы продолжают громить противника.

Боевые лётчики Воздушно-космических сил успешно поразили опорный пункт ВСУ, где находился личный состав противника. Экипажи истребителей Су-34 и Су-35С нанесли удар фугасными авиабомбами. Выполнив задачу, вся группа вернулась на аэродром базирования.