Заявление от Минобороны. В зоне СВО штурмовые отряды российской армии в ходе успешных наступательных действий освободили населённый пункт Александрополь в ДНР. Авиацией, беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией нанесены удары по скоплениям живой силы и военной техники противника в 149 районах. Наши бойцы также продолжают разгром вражеской группировки в курском приграничье. За сутки ВСУ потеряли там более 350 боевиков и 14 единиц бронетехники.

На этих кадрах город Горняк. На одной из высоток развевается символ победы российской армии. С мест сообщают, что сейчас идёт зачистка улиц населённого пункта нашими подразделениями.

Всё это происходит на Покровском направлении, скоро в городе заменят таблички с названием на Красноармейск. В Селидово взят господствующий террикон - так что можно сказать, что прямо сейчас сыпется основной узел обороны ВСУ на стратегически важных высотах. Освободив Селидово, наша армия сможет эффективно развивать дальнейшее наступление на запад. На этих кадрах городок Украинск - он между Селидово и Горняком, в нескольких километрах идут тяжелые бои - а здесь теперь ближайший тыл. Бойцы помогают мирным жителям.

Тех, кто желает выехать, сейчас на время эвакуируют. Бойцы привозят людям бензин для генераторов, продукты, воду и лекарства. Помогают выжить и сдавшимся в плен солдатам ВСУ.

В Курской области российская армия наращивает темпы уничтожения противника. Сюда ВСУ продолжают бросать свою лучшую технику, переданную Западом. Вот уничтожен американский БТР. А так закончилась попытка пойти на прорыв на шведском БМП в районе границы у поселка Новый путь. И машина, и экипаж уничтожены.

Киевский режим не оставляет попыток стабилизировать фронт, но наши бойцы продолжают выдавливать врага. Мирным жителям в приграничных селах военные привозят гуманитарную помощь.

В некоторых деревнях до сих пор нет электричества и газа, а продовольствие можно завезти только на внедорожнике. Впрочем, никто здесь не жалуется - а навстречу военным люди выходят, прежде всего, чтобы сказать спасибо за их ратный труд.