Оппозиционные партии в Грузии не признают результатов парламентских выборов

Грузинские оппозиционные партии "Единство — Национальное движение" и "Коалиция за перемены" не признают итоги парламентских выборов в стране. Об этом в субботу, 26 октября, заявили лидеры партий Тина Бокучава и Ника Гварамия.

В частности партия "Коалиция за перемены" назвала результаты выборов "конституционным переворотом". Один из её лидеров заявил, что партия начнёт протесты в Грузии с 27 октября.

ЦИК Грузии начал публиковать пересчитанные вручную голоса. Правящая партия "Грузинская мечта" набирает более 61% после подсчета данных с 34,3% избирательных участков.