Поперечного* признали иноагентом из-за политической деятельности в его видео

Данилу Поперечного* признали иноагентом в том числе из-за политической деятельности в его видеороликах. Об этом в воскресенье, 27 октября, пишет РИА Новости со ссылкой на судебные документы.

Из документов следует, что на канале Поперечного* в YouTube обнаружено четыре таких видео. В одном из них комик рассуждал о выборах президента РФ.

Поперечного* признали иноагентом в июне. В начале октября сообщалось, что одной из причин внесения его в реестр стало получение им более 60 тысяч долларов от иностранных организаций из США и Ирландии.

* Признан иноагентом на территории РФ