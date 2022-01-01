В Военно-медицинской академии им. Кирова обучаются участники СВО

Это лекция по предмету "Анатомия человека" для студентов первого курса Военно-медицинской академии имени Кирова. Большинство слушателей - обычные 17-18-летние юноши и девушки, вчерашние школьники. Но есть и другие: кто еще этой весной сидел не за партами, а в окопах и блиндажах. Мария Нечипоренко и Лидия Панова - медицинские сестры, участницы специальной военной операции по контракту. Обеим нет и 25, а за плечами уже боевой опыт, спасенные жизни, представление к госнаградам. И самое главное: точное осознание того, чему хочется посвятить жизнь.

Это особые студенты, говорят в Академии. Молодые ветераны, уже пережившие то, что другим, возможно, только предстоит. Самые мотивированные, самые старательные, самые упорные.

В этом году каждый десятый абитуриент Военно-медицинской академии - это участник специальной военной операции с боевым опытом, причём, не все из них до этого были связаны с медициной, для многих решение стать военным врачом пришло именно на фронте.

Илья Дерябин до 2022-го учился на судоводителя, на фронт попал по контракту в составе морской пехоты. Фларит Фасхутднинов должен был стать электриком, заканчивал уфимский колледж отраслевых технологий, на СВО ушел тоже по контракту, работал санинструктором. Но объединила ребят в итоге не война, а студенческая скамья - оба захотели стать врачами. Говорят, "на гражданке" встретили хорошо. Если есть какие пробелы в знаниях - все-таки на фронте не всегда до учебы - однокурсники всегда рядом.

Участники специальной военной операции, согласно указу президента от 2023 года, имеют право поступить на бюджетную форму обучения в любое высшее учебное заведение России по специальной льготе - конечно, при условии успешно сданных экзаменов. В Военно-медицинской академии имени Кирова в Петербурге - это вступительные испытания, приравненные к ЕГЭ. Ребята самостоятельно готовились к химии, биологии и русскому языку. Для них, студентов с боевым опытом, после многих месяцев окопной жизни и солдатских будней учеба в академии теперь - настоящий отдых.

Очень давно не было такого в истории Академии, говорят здесь, когда студенты порой могут быть наравне с офицерами - тоже участниками СВО. Шутить, ненадолго забывая о субординации, вспоминать фронтовые истории. Но по-другому и быть не может - ведь у них одинаковая с наставниками военная форма, знаки отличия, и даже орденские планки.

"Есть ребята, которые тяжелые ранения имеют. Есть у кого по три-четыре государственные награды… то есть это хороший пример для молодого подрастающего поколения. Можно сравнить с ВОВ, когда после нее ветераны были примером для гражданских ребят", - рассказал Жаргал Лубсанов, заместитель начальника второго факультета по военно-политической подготовке Военно-медицинской академии имени Кирова.

Обучение лечебному делу в военно-медицинской академии длится 6 лет. После, по условиям контракта с Министерством обороны, дипломированные специалисты должны будут вернуться в армию и прослужить там еще 5 лет.