Праздновать победу правящая партия Грузии начала не просто до официального объявления результатов выборов. На момент ликования не были обработаны бюллетени граждан, проживающих за рубежом. А ведь недавний опыт Молдавии говорит, что недостающие голоса могут вбросить буквально за несколько часов. Но, кажется, здесь западные технологии не сработали.

"Это потрясающая и очень важная победа. Спасибо людям, прежде всего, потому что наш народ исключительный и очень мудрый, и он много раз демонстрировал это в последние годы. Когда страна нуждалась в поддержке, люди всегда были на нашей стороне, и то же самое произошло во время этих выборов", - отметил Ираклий Кобахидзе, председатель правительства Грузии.

После обработки 99 процентов бюллетеней "Грузинская мечта" набирает более 54 процентов голосов. Остальные делят между собой четыре оппозиционные партии. Они тоже проходят в парламент, но отказываются признавать итоги выборов.

Весьма примечательно: представители "Грузинской Мечты" на пресс-подходах говорят на родном языке. Оппозиция из бывшей партии Михаила Саакашвили - на английском. Как будто обращается не к своим гражданам, а отчитывается перед западными кураторами. А чтобы уж наверняка доклад засчитали, обвешались флагами ЕС, НАТО и США. Американское информагентство Аssociated Press, которое в силу специфики жанра должно быть абсолютно нейтральным, итоги выборов преподносит вот так:

"Если "Грузинская мечта" получит парламентское большинство, это вызовет опасения по поводу заявки страны на членство в ЕС, которая была приостановлена в начале этого года Брюсселем. Это произошло после того как правящая партия приняла законы, подавляющие свободу слова".

Неприкрытый шантаж – мол, перекроем дорогу в ЕС - и подтасовка фактов. Закон об иноагентах не подавляет свободу слова, а лишь упорядочивает и делает работу иностранных граждан и организаций более прозрачной. Американское агентство не смущает, что точно такой же закон есть и в США. Но там - это якобы защита нацбезопасности, в Грузии - узурпация власти. А уж намерение "Грузинской мечты" восстанавливать отношения с Россией - и вовсе прямая угроза американским биолабораториям на территории страны и намерениям разместить здесь военные базы. Грузинская оппозиция явно получила от заокеанских хозяев команду "фас".

Первая после оглашения предварительных результатов ночь, как и само голосование, прошли на удивление спокойно. Не считая мелких стычек между избирателями на участках. На территории правительственного квартала развернут спецназ. Оппозиция грозит вывести сторонников на улицы. Неизвестно, подоспеет ли Виктория Нуланд или у нее закончились печеньки, но раздувать Майдан в Тбилиси уже прибыл признанный в России террористом и экстремистов депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко*.

Грузинскую оппозицию совсем не смутило, что гость с Украины пытается диктовать местным жителям, на каком языке разговаривать. Они готовы ручкаться даже с террористами и повторить в своей стране украинский сценарий. Опыт того же Саакашвили, которого американские кураторы списали и оставили гнить в тюрьме, ничему не научил даже членов его собственной партии.

*внесен в России в список террористов и экстремистов