Путин и Собянин поздравили работников транспорта с профессиональным праздником

Сегодня День работников городского и автомобильного транспорта. С профессиональным праздником россиян, занятых в этой сфере, поздравил Владимир Путин. Президент подчеркнул: государство уделяет большое внимание модернизации отрасли.

К московским сотрудникам обратился и мэр Сергей Собянин. Он отметил, что объём перевозок в столице увеличивается год от года. Среди первостепенных задач - повышение качества обслуживания пассажиров, обновление подвижного состава, внедрение современных технологий в отрасли.

Мэр поблагодарил водителей, механиков, инженерно-технических и других специалистов за надёжную и чёткую работу автотранспорта в мегаполисе.