В Москве проходит фестиваль "Другое дело"

В Москве проходит фестиваль полезной деятельности и саморазвития "Другое дело". Креативный проект реализуется президентской платформой "Россия - страна возможностей".

Мероприятие объединило около 10 тысяч человек. Гостей приглашают принять участие в благотворительных и волонтёрских акциях. Кроме того, в программе выступления известных артистов. А также тренинги и лекции от ведущих экспертов, творческие мастер-классы, интеллектуальные игры и спортивные занятия.

"Можно посетить тренировки, можно плести браслетики из чайных пакетиков на эту тематику, можно посещать интересные лекции звёздных спикеров. Здесь очень насыщенная программа, найдётся место для каждого", - рассказала Елизавета Метелева, креативный продюсер фестиваля "Другое дело".