В Грузии обработали 95% бюллетеней

В Грузии завершается подсчёт голосов на парламентских выборах. По результатам обработки 95 процентов бюллетеней с большим отрывом лидирует правящая партия "Грузинская мечта".

К этому часу в её активе более 54 процентов голосов. Премьер Ираклий Кобахидзе и основатель партии Бидзина Иванишвили уже поздравили сторонников с победой. Второе и третье места - по десять с небольшим процентов - у "Коалиции за перемены" и "Единого национального движения" - партии, основанной Михаилом Саакашвили. Обе политические силы выступают за вступление Грузии в Евросоюз и НАТО.

Лидеры оппозиции уже заявили о том, что не признают итоги выборов. Для предотвращения возможных беспорядков в Тбилиси дежурят усиленные наряды полиции. В правительственном квартале развёрнуты силы спецназа. На улицах сейчас спокойно.