Иран отреагировал на массированную атаку со стороны Израиля

Власти Ирана отреагировали на вчерашнюю массированную атаку со стороны Израиля. В Генштабе страны заявили: Тегеран оставляет за собой право ответить на агрессию. Однако не намерен усиливать эскалацию, так как более важным считает прекращение огня в секторе Газа и Ливане.

Тем временем жертв израильской армии в палестинском анклаве возросло ещё на десять человек - мирные жители погибли в результате удара по дому в Бейт-Лахии. Новым авианалётам подвергся этой ночью и Бейрут, а также южные районы Ливана. Там шесть подтверждённых жертв.

Очередной массовый митинг за прекращение боевых действий и возвращение заложников прошёл в Тель-Авиве. А в американском штате Мичиган пропалестинский активист прервал выступление Камалы Харрис. На предвыборном митинге кандидата в президенты мужчина потребовал остановить войну в секторе Газа, которую спонсируют США.