Собака залезла на пирамиду Хеопса и стала звездой соцсетей

Уличный пес из Египта стал звездой соцсетей, покорив пирамиду Хеопса - пользователи сначала переполошились, решив, что необходима спасательная операция, чтобы спустить собаку. Но волновались зря.

"Кто-нибудь спасите собаку", - взмолились любители животных со всего света, когда в сети завирусился ролик с беззаботным пёсиком, гоняющим птиц на вершине древней пирамиды Хеопса. К слову, крупнейшей в Египте. Её высота 138 метров, что сопоставимо с 40-этажным зданием. Как ему вообще удалось туда забраться, для всех осталось загадкой. Однако в способности пса спуститься вниз самостоятельно большинство сопереживающих усомнились.

Попытаться помочь животному решили и заснявшие необычную сцену на видео парапланеристы. Впрочем, как это сделать, было совсем непонятно. Ведь подъем на пирамиды по египетским законам запрещен.

Пока все терялись в догадках, что же случилось с лохматой альпинисткой, её снова заметили на верхних ярусах древней пирамиды. На глазах ликующих уже своих фанатов, вниз спустилась самостоятельно, в присущей ей игривой манере.

Решив, видимо, теперь удивлять публику каждым своим появлением, в свой следующий поход на вершину Хеопса она отправилась в компании сородичей. Не прогадала. Теперь среди туристов знаменита не меньше, чем сама Великая пирамида. За селфи с ней они готовы платить баснословные суммы. Такую услугу, а ещё и обеды в компании знаменитой собаки, уже появились среди предложений местных турсервисов.