Путин рассказал об ответе России на возможные дальнобойные удары

Президент России Владимир Путин выразил надежду, что западные страны услышали его предостережения насчет последствий разрешения ударов вглубь нашей страны. Об этом глава государства рассказал в интервью Павлу Зарубину.

"Они мне об этом ничего не сообщали, но, надеюсь, услышали. Потому что, конечно, мы должны будем для себя тоже принимать какие-то решения", - сказал он.

Российский лидер также рассказал, как Москва ответит на возможные дальнобойные удары. По его словам, Минобороны думает над различными вариантами ответа.

"Разумеется, наше военное ведомство над этим думает и будет предлагать различные варианты ответов", - сказал Путин. (цитата по РИА Новости).

В эту пятницу Путин рассказал, что ВС России надежно окружили силы ВСУ в Курской области. По его словам, Киев пытается скрывать от военнослужащих, что подразделения окружены.