Умер пермский кот Крошик

Умер страдавший от ожирения пермский кот Крошик. Его вес доходил до 17 килограммов. С начала осени за жизнь кота боролись волонтеры и медики, которые разработали специальную программу реабилитации, отмечает "ТВ Центр".

Накануне Крошика экстренно госпитализировали в ветеринарную клинику, он начал задыхаться. Состояние кота оценивалось как стабильно тяжелое.

Напомним, история очень толстого кота из Перми прогремела на весь интернет в начале сентября. Благодаря ветеринарам Крошик сумел сбросить несколько килограммов.