Уютный и современный: как развивается столичный район Щукино

Есть несколько версий, откуда пошло название этого района. То ли от фамилии местного купца, то ли от рыбного промысла, которым тут занимались. Полтора десятка лет в этих местах жил отец советской ядерной бомбы, физик Игорь Курчатов. И тут же расположен институт его имени. Всё это - о районе Щукино. Уютный, зелёный и тихий, сегодня он продолжает развиваться.

Тишина спального района здесь соседствует с кипением научной жизни, а зелёные скверы дополняют изысканную архитектуру. Десяток улиц, названных в честь советских военачальников, добавляют статусности Щукину. Гостям назначают встречу на площади академика Курчатова. У колыбели науки, обеспечившей суверенитет нашей стране.

"Место для своей работы академик Курчатов выбирал долго. Это ещё не было районом Москвы, здесь было картофельное поле. И он остановился на этом месте, предвидя, очевидно, огромные задачи", - рассказал краевед Олег Бочкарёв.

Место, где зарождалась советская атомная промышленность, где был создан первый реактор на континенте, сегодня - территория Национального исследовательского центра. В первом в стране академгородке живут потомки известных ученых-физиков. В единственном музее, созданном по инициативе самих жителей, коллекция мемориальных предметов, связанных с их именами. В основе коллекции - личные вещи братьев Курчатовых.

"Это кабинет, где мы постарались воссоздать обстановку рабочего пространства радиохимика Бориса Васильевича Курчатова. Вот в такой химической лаборатории - домашней, где он вёл свои дополнительные исследования и опыты - рождался плутоний. То вещество трансурановое, которого просто нет в природе", - рассказала Галина Сидорова, руководитель Музея быта советских учёных "Академгородок".

Каждый житель района Щукино знает и о квартале, построенном для командного состава рабоче-крестьянской Красной армии, и о "немецкой слободе", в которой жили офицеры, вернувшиеся с фронтов Великой отечественной войны. Напротив военного городка - Всехсвятская роща. "Лёгкие" района. Парк, некогда разделённый дорогами на четыре части, не так давно снова объединили единым пешеходным маршрутом.

"Не забыли и про обитателей парка - это белки и птицы. По просьбам жителей, здесь были добавлены кормушки и бельчатники. Они пользуются популярностью. Белки в восторге!" – говорит Екатерина Федоренко, главный инженер проекта.

Парковую территорию восстановили. Дизайнеры анализировали архивные карты и в результате нашли идеальное решение. Парк насыщен активностями - интересен детям, спортсменам, собаководам и гуляющим всех возрастов.

Культурный центр "Щукино" - тоже популярное место. Более трех десятков кружков для творческой самореализации детей и взрослых. Расписание формировали с учётом потребностей жителей.

"Это семейный досуг, когда дети вместе с родителями занимаются каким-то творчеством: рисование, поделки. Что можно сделать в комфортных условиях вместе с семьёй", - рассказала Олеся Волченкова, руководитель Центра культуры и искусств "Щукино".

Робототехника для дошкольников, лекции для взрослых, концерты, выставки, танцы - всё в шаговой доступности. Добраться до места не составляет труда. Транспортно-пересадочный узел "Щукинская" объединил МЦД-2, метро, автобусы и трамваи.

"Городской вокзал построили с учётом пропускной способности на десятилетия вперёд. С его запуском улучшилась транспортная доступность для 170 тысяч жителей района "Щукино" и "Покровское-Стрешнево", - сообщила Юлия Темникова, советник заммэра по вопросам транспорта, замначальника Московского метрополитена.

Пешеходная галерея для комфортной пересадки на станцию Щукинская второго диаметра. Ежедневно ее выбирают более 14 тысяч человек. Шесть эскалаторов и три лифта. И неподалёку - 20 маршрутов автобусов и трамваев.

Обновлённый корпус 52-й больницы может похвастаться самыми современными технологиями. После реконструкции корпус №4 стал основной площадкой для лечения больных ревматологического и гематологического профилей. Оборудование экспертного класса помогает проводить сложную диагностику с комфортом даже для "тяжелых" пациентов. До 30 исследований в смену.

В гематологическом центре проводится высокодозная химиотерапия, есть отделение трансплантации костного мозга, гематологическая реанимация. Улучшение условий положительно повлияло на пациентов, чьё состояние требует стерильности.

Для них нахождение в боксированных палатах - залог успешного выздоровления. "Пациенты находятся в отдельных палатах, уменьшилась инфекционная нагрузка на этих пациентов. В результате этого, по нашим предварительным данным, ранняя летальность у этих пациентов в разы уменьшилась", - сообщила Елена Мисюрина, руководитель гематологического центра ГКБ 52.

А скоро здесь появится еще и новый многопрофильный комплекс с родильным домом. И это хороший знак для района, который растёт и развивается.