Огромная энергетика и сила: 80 лет назад родился Николай Караченцов

Сегодня 80 лет исполнилось бы Николаю Караченцову. Его нет с нами уже 6 лет, но его неповторимый голос с хрипотцой, его щербатую улыбку, его фантастическую энергетику помнят и любят миллионы зрителей. Он был до дрожи убедительным графом Резановым в "Юноне и Авось", и заразительно драчливым ковбоем в "Человеке с бульвара Капуцинов". И всегда играл, не щадя себя, будто в последний раз. Как ему это удавалось? И почему он так спешил жить?

В этом доме всё напоминает о нём. На стенах - десятки фотографий. Свидетельства такой невероятной, такой яркой судьбы. Людмила Поргина показывает: вот - семейный герб. У Николая Караченцова - дворянские корни. Род ведёт начало еще со времён Ивана Грозного. Отец - художник журнала "Огонёк", мать - известный балетмейстер. Но детство было непростым. Родители развелись еще до рождения Николая. Мама часто ставила спектакли за границей. А сын в это время жил в интернате. Поначалу мечтал быть артистом балета, но все же выбрал - другой жанр.

Шут, хулиган и бунтарь Тиль Уленшпигель - его первая звёздная роль в Ленкоме. После неё - фантастический взлёт. Караченцов становится нарасхват - и в театре, и в кино. А фильм "Старший сын" приносит ему уже всесоюзную популярность.

И в плане профессии про него говорили: не традиционный для российской школы позитивный и жизнерадостный актёр. Впрочем, его актёрский диапазон и девиз - нет ничего невозможного!

Характерные, комические персонажи - пожалуйста! Злодеи, гангстеры, разбойники - тоже легко. Но при этом все они харизматичны и обаятельны. Большое и светлое в его жизни - любимый театр. Легенда ходит - именно Караченцов и Захаров и придумали это звонкое слово "Ленком" вместо длинного Театр имени Ленинского комсомола. Здесь и случилась его главная роль. Граф Николай Резанов в "Юноне и Авось" - это что-то из области непревзойденного и космического. Сумасшедшая энергетика и сила.

"Иногда в "Юноне" казалось, что у него порвётся сердце, порвутся нервы, сосуды, он не сможет, он не закончить этот спектакль. Спектакль кончался, он бодрый, счастливый. Он отдавал столько энергии и сил, и зритель ему возвращал", - рассказывает Александра Захарова, народная артистка России.

Его называли советским Бельмондо. Французский актёр, кстати, действительно говорит голосом Караченцова в российских версиях фильмов. И, как и Бельмондо, во время съемок Караченцову не требовались дублёры. Множество трюков он выполнял сам. Не только погони, сражения и драки. В "Человеке с бульвара капуцинов" летал на люстре. В "Белых росах" играл на баяне, сидя на дереве.

В "Приключениях Электроника" задача тоже была оригинальная. Владимир Торсуев, сыгравший Электроника, говорит - сам, хоть и ребёнок, тогда еле помещался в чемодан. А как это сделал Караченцов - до сих пор загадка.

И неслучайно в честь его восьмидесятилетнего юбилея друзья и близкие устроили теннисный турнир в Лужниках. Он очень любил большой теннис. Играл даже с президентом Ельциным.

"Мне посчастливилось, что он влюбился в теннис. В первом турнире "Большой шляпы", в которой он участвовал, они с Ноткиным были в финале, и Борис Николаевич играл против них", - рассказал Шамиль Тарпищев, президент Федерации тенниса России.

"Дедушка мой привел моего папу в теннис, а папа привёл меня. Сейчас же я уже всех своих детей, то есть внуков Николая Петровича Караченцова, я уже также обращаю в эту веру нашу теннисную", - рассказал Андрей Караченцов, сын Николая Караченцова.

Николай Караченцов жил в совершенно сумасшедшем ритме. Работал фанатично - без выходных и отпусков. "Он спал четыре часа в сутки. Мы приходили после спектакля. Он ужинал чуть-чуть, потом он читал сценарии, потом он прослушивал музыкальные треки, которые он записал с песнями новыми. И потом в четыре утра он ложился спать. В восемь я его будила. Зарядка, холодный душ. Легкий завтрак", - рассказала Людмила Поргина.

Его многие, конечно, спрашивали - где он берет энергию и силы. А Караченцов как будто что-то предчувствовал: "Я еще где-то в подкорке своей всё время боюсь - а вдруг это всё остановится...и поэтому...а мне еще надо много успеть сыграть!"

Он говорил это в интервью буквально за год до страшной автоаварии в 2005-м. Врачи тогда не думали, что он выживет. И было еще 13 лет жизни. Длительная реабилитация, потом еще одна авария и смертельная болезнь.

Но вот потрясающий эффект - спустя годы, стоит только назвать имя Николая Караченцова, как у всех светлеют лица.