Лукашенко заявил, что Зеленскому не жалко украинцев

Главе киевского режима Владимиру Зеленскому не жалко граждан своей страны, у него преобладают амбиции. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

"Видимо, амбиции возымели место. Но это не место для амбиций. Поэтому действительно - не жалко", - сказал белорусский лидер журналисту ВГТРК Павлу Зарубину (цитата по ТАСС).

Лукашенко добавил, что представители Запада "не могут надавить на Зеленского". "Потому что было обещано, что давления не будет, будет всяческая поддержка", - сказал президент Белоруссии.

Ранее Лукашенко заявил, что Россия может применить самое опасное оружие в случае столкновения с войсками НАТО на Украине. При этом он отметил, что Москва не станет использовать тактическое ядерное оружие, расположенное на территории Белоруссии, без его личного одобрения.

По словам Лукашенко, Запад пытался воплотить в жизнь свой план по удушению России и Белоруссии, однако у него этого не получилось.