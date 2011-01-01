Собянин рассказал о планах строительства и благоустройства набережных

В 2011 году в Москве стартовал масштабный проект благоустройства набережных Москвы-реки. Об этом в своем Телеграм-канале рассказал мэр столицы Сергей Собянин.

По его словам, в порядок приведены уже полсотни прибрежных территорий.

"Строим и запускаем новые причалы, пустующие или заброшенные земельные участки преображаем в парковые зоны и пространства для отдыха, укрепляем берега, озеленяем и возводим новую инфраструктуру для горожан", - говорится в сообщении.

В настоящее время преображаются пространства около Москвы-реки вдоль музея-заповедника "Коломенское" и многие другие.

"Также обустроим участки вблизи Братеевского каскадного парка и от Филёвского парка до театра "Мастерская П.Н. Фоменко". В ближайшие годы закончим Карамышевскую и Шелепихинскую набережные. В планах — благоустройство ещё свыше 85 км набережных", - сообщил Собянин.

24 октября Собянин открыл обновленные участки парка "Яуза". Появились новые лавочки и детская площадка с современным оборудованием. Парк "Яуза" - самый большой в Европе, его протяженность - 20 километров.