В зоне спецоперации российские подразделения теснят противника. Наши мотострелки взяли опорный пункт ВСУ на Южно-Донецком направлении и захватили трофейное вооружение иностранного производства.

Спасаясь бегством, украинская армия бросила на позициях множество боеприпасов, экипировку и оружие, в том числе партию американских противотанковых ракетных комплексов "Javelin" и крупнокалиберный пулемёт М2 "Браунинг".

Как сообщили в Минобороны, российские войска освободили населенный пункт Измайловка Донецкой народной республики. Армейская авиация и артиллерия нанесли поражение скоплениям живой силы и техники 13 украинским бригадам в 23 приграничных районах Курской области.