Выборы на Украине пройдут сразу после завершения конфликта. Об этом рассказал глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак. По его словам, сейчас "ресурсы должны идти на войну".

"(Выборы пройдут - ред.) сразу после окончания войны. Зеленский очень ясно выразился: он хочет, чтобы все солдаты имели возможность голосовать, как и беженцы за границей", - приводит слова Ермака РИА Новости.

Также Ермак рассказал, что Киев не боится возможной победы Дональда Трампа на выборах президента США.

"Зеленский только что встретился с лидерами США. Разговор с Байденом и Камалой Харрис был теплым, но разговор с Трампом тоже прошел очень хорошо", - сказал он.

Ранее Зеленский отказался показать полный "план победы" украинцам. Избравший его народ вынужден довольствоваться слухами и утечками.