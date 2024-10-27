В офисе Зеленского рассказали, когда пройдут выборы

Выборы на Украине пройдут сразу после завершения конфликта. Об этом рассказал глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак. По его словам, сейчас "ресурсы должны идти на войну".

"(Выборы пройдут - ред.) сразу после окончания войны. Зеленский очень ясно выразился: он хочет, чтобы все солдаты имели возможность голосовать, как и беженцы за границей", - приводит слова Ермака РИА Новости.

Также Ермак рассказал, что Киев не боится возможной победы Дональда Трампа на выборах президента США.

"Зеленский только что встретился с лидерами США. Разговор с Байденом и Камалой Харрис был теплым, но разговор с Трампом тоже прошел очень хорошо", - сказал он.

Ранее Зеленский отказался показать полный "план победы" украинцам. Избравший его народ вынужден довольствоваться слухами и утечками.