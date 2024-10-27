Появились подробности крупного ДТП в Петербурге

Водителю автобуса, попавшего в крупное ДТП в Санкт-Петербурге, стало плохо перед аварией. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу регионального главка МВД России.

"По предварительной информации, перед ДТП у водителя автобуса произошло резкое ухудшение самочувствия", - говорится в сообщении.

Как сообщила пресс-служба администрации губернатора города, двое из десяти пострадавших в аварии остаются в больницах. В настоящее время следователи устанавливает обстоятельства ДТП.

Ранее сообщалось, что на площади Восстания столкнулись автобус и несколько автомобилей. Пострадали 10 человек.