Обвинения во вмешательстве других стран в американские выборы звучат от Вашингтона чаще собственного гимна. Об этом рассказала официальный представитель МИД России Мария Захарова.

"Собственно, хочется уточнить: а это не вмешательство Британии в американские выборы, да ещё в пользу одного конкретного кандидата?" - написала Захарова в своем Телеграм-канале.

Ранее британские СМИ сообщали, что Лейбористская партия направит около ста своих сотрудников для помощи Камале Харрис в предвыборной гонке.

Между тем группа республиканских парламентариев потребовала провести расследование визита главы киевского режима Владимира Зеленского в Вашингтон.