Собянин: В ТиНАО будут построены две значимые дороги

В ТиНАО появятся две новые значимые дороги. Об этом в своем Телеграм-канале рассказал мэр столицы Сергей Собянин.

"Первая — участок новой магистрали Мамыри — автомобильная дорога Солнцево — Бутово — Варшавское шоссе — Пенино — Шарапово. Он будет проходить от шоссе Ракитки до Проектируемого проезда №7040. Длина — около 10 километров. Жители смогут добираться до Троицка в обход загруженных участков Калужского шоссе. Второй проект — участок будущей магистрали Минское шоссе — Троицк — Андреевское — Варшавское шоссе от магистрали Саларьево — Московский — Марьино до Калужского шоссе", - говорится в сообщении.

Как отмечается, появится альтернативный маршрут с подъездом к Калужскому шоссе и будущей станции метро "Кедровая" Троицкой линии.

10 октября Собянин открыл эстакаду — съезд с МСД на Волгоградский проспект. Новая дорога - часть огромного проекта, который сейчас реализуется на юго-востоке города. Строительство эстакады велось в круглосуточном режиме и в сложных условиях городской застройки.