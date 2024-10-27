В Грузии объявили окончательные итоги прошедших выборов

Грузинский ЦИК в воскресенье вечером завершил подсчет голосов со всех избирательных участков. По результатам обработки данных, правящая партия "Грузинская мечта" набрала 53,92% голосов.

Как отмечает РИА Новости, также в парламенте будут представлены четыре оппозиционные партии. Суммарно они получили около 38% голосов.

Ранее сообщалось, что все оппозиционные партии Грузии отказались признать результаты, объявленные ЦИК страны. Правящая "Грузинская мечта" получает 90 из 150 мандатов и может сформировать правительство.

О том, что оппозиция будет оспаривать результаты голосования и попытается осуществить госпереворот, власти Грузии предупреждали накануне выборов. Наблюдатели ОБСЕ отметили хороший уровень организации голосования в Грузии, хотя и заявили о ряде нарушений.